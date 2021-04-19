Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası

SOYER: “ANAYASA MAHKEMESİ GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMASI KARARI VERDİ”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, TV 2020’de katıldığı televizyon programında Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 09:51
436 Okunma
SOYER: “ANAYASA MAHKEMESİ GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMASI KARARI VERDİ”

GÜNDEM KIBRIS

Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, Türkiye ile ilişkilerin oldukça zedelendiği açıklamalar yapıldığını söyleyen Soyer, “Hizmet-Sen’in Anayasa Mahkemesi’ne 2019’da bir dava açtı. Bu dava ile ilgili olarak da Anayasa Mahkemesi bir karar üretti. Mahkemeler.net adresinden bu kararın tam metni okunmaktadır. Davacı diyor ki, ‘Bu kursların düzenlenmesi laiklik ilkesine aykırıdır’ ve altını da dolduruyor. Mahkeme kararında da bu tip eylemlerin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın gözetimi ve denetimi alması lazımdır diyor. Çünkü olayın bir de pedagojik tarafı vardır. O yüzden yasanın ilgili maddesinde, Bakanlığın da olması gerektiğini söylüyor. Yani ‘gerekli düzenlemeler yapılsın’ diyor. Anayasa Mahkemesi bütün Kur’an kursları yasaklansın diye bir karar üretmedi ki” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Sabit Soyer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turgay Avcı, YÖDAK Başkanı oldu
Turgay Avcı, YÖDAK Başkanı oldu
“Barış Yanlıları” buna ne diyeceksiniz?
“Barış Yanlıları” buna ne diyeceksiniz?
Başbakan Saner: “Anayasa Mahkemesi Kur’an kurslarını yasaklamıyor”
Başbakan Saner: “Anayasa Mahkemesi Kur’an kurslarını yasaklamıyor”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim