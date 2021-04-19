SOYER: “ANAYASA MAHKEMESİ GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMASI KARARI VERDİ”

GÜNDEM KIBRIS

Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, Türkiye ile ilişkilerin oldukça zedelendiği açıklamalar yapıldığını söyleyen Soyer, “Hizmet-Sen’in Anayasa Mahkemesi’ne 2019’da bir dava açtı. Bu dava ile ilgili olarak da Anayasa Mahkemesi bir karar üretti. Mahkemeler.net adresinden bu kararın tam metni okunmaktadır. Davacı diyor ki, ‘Bu kursların düzenlenmesi laiklik ilkesine aykırıdır’ ve altını da dolduruyor. Mahkeme kararında da bu tip eylemlerin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın gözetimi ve denetimi alması lazımdır diyor. Çünkü olayın bir de pedagojik tarafı vardır. O yüzden yasanın ilgili maddesinde, Bakanlığın da olması gerektiğini söylüyor. Yani ‘gerekli düzenlemeler yapılsın’ diyor. Anayasa Mahkemesi bütün Kur’an kursları yasaklansın diye bir karar üretmedi ki” dedi.