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SOYER: “EKONOMİK ALANDA DA ATILMASI GEREKEN ADIMLAR VAR”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 10:29
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SOYER: “EKONOMİK ALANDA DA ATILMASI GEREKEN ADIMLAR VAR”

ÖZEL HABER

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Kamu yönetimi konusunda değerlendirmelerde bulunan Soyer, “Devlet geleneği ve hafızası önemlidir. Bu yönde bir kamu yönetiminin olması lazımdır. Artık konuşulacak konunun bu olduğunu, pandemi dönemi bize göstermektedir. Çünkü ciddi koordinasyon eksikliği vardır” dedi.

Ekonomi konusunda da konuşan Soyer, “Yapılması gereken bir takım işler var. Ülkemize ithal edilen tüm ürünler, günlük döviz kurları üzerinden fiyatlandırılır. Bunu sabitleyeceksiniz. Kiralar konusunda da bir sabitlemeye gidilmelidir. Bu noktada iyi hazırlık ve elinizdeki verilere göre tüm kesimlerle konuşmalısınız. Bu bir unsurdur ve alınması gerekli bir tedbirdir. Türkiye ile aramızdaki ticareti TL’ye döndürecek girişimler yapmamız gerekir. Türkiye ile de döviz üzerinden alışveriş yapıyoruz. Bu da bir unsurdur. Bizim gibi ülkeler bu sorunu da ciddiyle ele almalıdır” dedi.

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