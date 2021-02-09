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SPOR DAİRESİ GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANDI

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın da katılımıyla toplandı.

09 Şubat 2021 Salı 18:06
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SPOR DAİRESİ GENEL YÖNETİM KURULU TOPLANDI

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın da katılımıyla toplandı.
Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, gündemdeki konular değerlendirilerek, 2021 projeleri görüşüldü.   

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