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Su bu gece geç saatlerde şebekeye verilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bu gece geç saatlerden itibaren bölgelere su verilmeye başlanacağını açıkladı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 20:39
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Su bu gece geç saatlerde şebekeye verilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bu gece geç saatlerden itibaren bölgelere su verilmeye başlanacağını açıkladı.

Oğuz, tamiri dün tamamlanan Su Temin Projesi borularıyla Türkiye’den su akışının yeniden başladığını, tuzlu suyun denize akıtılmasının ardından sudaki sertlik oranı düzelince arıtma tesisine su verilmeye başlandığını bildirdi.

BRT ana haber bültenine telefonla bağlanarak bilgi veren Bakan Oğuz, “Dün gölete akan su, borulardaki karışık tuzlu suydu ve bu suyu denize boşalttık.

Akşam saatlerinde suyun sertlik oranı normalleşince, arıtmaya su verilmeye başlandı” dedi.

Arıtmadaki depo dolunca suyun şebekeye verileceğini açıklayan Dursun Oğuz, “Yarına kadar sorunu olmayan tüm depolara su ulaşmış olacak. Muhtemelen bu gece 23.00’ten sonra su verilmeye başlanacak” diye konuştu. 

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