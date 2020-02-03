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Sucuoğlu: "Başın sağolsun Türkiyem"

Sucuoğlu, Suriye’nin  İdlib kentinden  gelen şehit  haberlerinin tüm Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğünü belirterek Türk milletine başsağlığı diledi. 

03 Şubat 2020 Pazartesi 15:15
Sucuoğlu: "Başın sağolsun Türkiyem"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Suriye’nin  İdlib kentinden  gelen şehit  haberlerinin tüm Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğünü belirterek Türk milletine başsağlığı diledi. 
Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Suriye'nin İdlib kentinde Suriye ordusu tarafından yapılan yoğun topçu atışı karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri, anında cevap vermiş, çıkan çatışmada ise dört askerin şehit düştüğü acı haberleri hepimizi derinden üzmüştür. İdlib'te şehit olan dört Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Başın sağolsun Türkiyem ”

Anahtar Kelimeler:
SucuoğluMesajHaberKıbrısTürkiyeŞEHİT
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