Sucuoğlu: Bu devlet, kendi insanına en iyisini sunmak için ayaktadır

Bakanlar Kurulu toplantısında, ekonomik ve mali tablonunenine boyuna yeniden masaya yatırıldığını belirten Başbakan Sucuoğlu, “Vatandaşımızın satın alma gücünün, son fiyat artışlarıyla son derece olumsuz etkilendiği zaten ortada iken, işletmelerimizin de hesaplamanın üzerinde maruz kaldığı elektrik faturalarına, tüm imkanlarımızı zorlayarak müdahale ettik” dedi.

Başbakan paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “Samimiyetle söylemek istiyorum ki, yaşamakta olduğumuz süreç, ekonomik darboğaz, geçmiş yıllardakine oranla kat be kat büyüktür. Bu süreci, muhalefetin suçlama sözleri arasında iddia ettiği “Ben yaparım olur” mantığını asla benimseyemeyiz.”

Kabinededurum değerlendirmesi yaptıklarını kaydeden Başbakan, uzmanlar görüşlerinin değerlendirildiğini ve elden gelen tüm çabayı ortaya koyarak, maddi potansiyelin sınırlarınızorlayarak, hem içkide hem elektrik fiyatlarında ucuzlatmaya gidildiğini kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu “Bu ülke, bu devlet, insanımız nice zorluklar çekmiştir. Bu süreci de el birliği ile ve tabii ki Anavatanımızın sarsılmaz desteği ve katkısı ile aşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu devlet, kendi insanına en iyisini sunmak için ayaktadır” dedi.

Sucuoğlu’nun paylaşımı şöyle:

‘Değerli vatandaşlarımız,

Bugün gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu toplantımızda, ekonomik ve mali tablomuzu enine boyuna yeniden masaya yatırdık. Vatandaşımızın satın alma gücünün, son fiyat artışlarıyla son derece olumsuz etkilendiği zaten ortada iken, işletmelerimizin de hesaplamanın üzerinde maruz kaldığı elektrik faturalarına, tüm imkanlarımızı zorlayarak müdahale ettik.

Samimiyetle söylemek istiyorum ki, yaşamakta olduğumuz süreç, ekonomik darboğaz, geçmiş yıllardakine oranla kat be kat büyüktür. Bu süreçte, muhalefetin suçlama sözleri arasında iddia ettiği “Ben yaparım olur” mantığını asla benimseyemeyiz.

Oturduk, kabinemizde, durum değerlendirmesi yaptık.

Uzmanlarımızın, teknik arkadaşların mütalaalarını değerlendirdik ve elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyarak, maddi potansiyelimizin sınırlarını zorlayarak, hem içkide hem elektrik fiyatlandırmasında fiyatları ucuzlattık.

Bu ülke, bu devlet, insanımız nice zorluklar çekmiştir. Bu süreci de el birliği ile ve tabii ki Anavatanımızın sarsılmaz desteği ve katkısı ile aşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu devlet, kendi insanına en iyisini sunmak için ayaktadır.’