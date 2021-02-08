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SUCUOĞLU: “ELDEKİ TÜM İMKANLARI SONUNA KADAR KULLANMALIYIZ”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

08 Şubat 2021 Pazartesi 10:33
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SUCUOĞLU: “ELDEKİ TÜM İMKANLARI SONUNA KADAR KULLANMALIYIZ”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.


Tıp Fakülteleri’nin bilimsel açıklamaları yürüten ve gelişmelerle ilgili rolü olan kurumlar olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Hele hele de böylesi dönemlerde de ciddi bir katkı sağlarlar” dedi.
Covid-19’un uğradığı mutasyon ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, “İngiltere de tespit edilen mutasyonun bir süre önce Güney Kıbrıs’a da geldi. Güney Kıbrıs’ta 100-150 grafiğinde seyreden vakalar bir anda 700-750’lere yükseldi. Bunu gözlemledik. Bizde de rakamların grafiği yükseldi. Bu da virüsün buraya geldiğini de gösterdi. Biz zaten hekim arkadaşlarımızla bu durumla karşı karşıya kalabileceğimizi konuşuyorduk. Bu dönemde bence istişare ve yardımlaşma en üst seviyeye çıkartılmalıdır. Bu virüsün yayılma hızı eski virüsten çok daha fazla ve agresif. Ağır seyrediyor vakalar. Yoğun bakım ihtiyacı olan hasta sayısı artıyor. Yaş da aşağıya kadar iniyor. 35’lere kadar iniyor.  Biz insanlık tarihinde bir ilki yaşıyoruz, bilemediğimiz için de sürekli yeni bilgilere ulaşıyoruz. Bu yüzden eldeki tüm imkanları sonuna kadar kullanmalıyız” dedi.

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