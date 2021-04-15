Sucuoğlu: "Erken seçimi kaldıracak durumda değiliz"

Hükümet ortaklarının erken seçim için 3 Nisan 2022 tarihini önermesini değerlendiren Sucuoğlu, seçimin ertelenmesini mecburiyeti doğduğu için bu tarihin doğru olduğunu söyledi.

Muhalefet partilerinin önerdiği 29 Ağustos 2021 tarihin ise ülkenin geçtiği durum açısından makul olmadığını işaret eden Sucuoğlu, “Pandemi sürecinden geçiyoruz. Şu an seçimi kaldıracak durumda değiliz. 3-4 aylık süreyi seçimlere hazırlanarak geçirme lüksümüz yoktur” dedi.

Erken seçimin Ağustos 2021’de yapılması durumunda meclisin işlevselliğini yitireceğini savunan Sucuoğlu, milletvekillerinin sahaya ineceğini, odağın seçime kayacağını kaydetti.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI