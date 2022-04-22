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Sucuoğlu: Hükümeti kurma görevi bize verilecek demedim

Yeni hükümetin oluşumuna ilişkin görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

22 Nisan 2022 Cuma 14:38
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Sucuoğlu: Hükümeti kurma görevi bize verilecek demedim

Sucuoğlu, hükümeti kurma görevinin kendisine verileceği ve kabinede değişiklik yaparak yeniden aynı partilerle hükümeti kuracağı ile ilgili gelen soruya “Hükümeti kurma görevi bize verilecek demedim. Komitelerde çoğunluk UBP’dedir. Daha mantıklı ve doğrusu hükümeti kurma görevinin UBP’ye verilmesidir. Hükümeti kurma görevini kime vereceğine Cumhurbaşkanı karar verecek” dedi.

Sucuoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

Cumhurbaşkanı ile genel değerlendirme yaptık görüş alışverişinde bulunduk. Cumhurbaşkanı tarafından değerlendirme yapılacak.

Hükümeti bize verilecek değil aritmetik anlamda bize verilmesi gerekir dedim. Komitelerde çoğunluk UBP’dedir. Daha mantıklı ve doğrusu budur. Hükümeti kurma görevini kime vereceğine Cumhurbaşkanı karar verecek.

Ana muhalefet partisi lideri hükümet bize verilirse ve kurulmazsa erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. UBP’ye verilsin ana muhalefete verilsin hükümet kurulamazsa erken seçime gidilsin söylemi doğru değil.

Ağır şartlarla hükümeti kurma görevi için görüşülürse, hükümeti kurma görevini kabul etmiyorum anlamına gelir. Böyle bir dünya yok.

Muhalefet partileri hükümeti kurma niyetinde değil. Kurmak isteyen değerlendiririz demeli.

Hükümeti kurma görevinin ne zaman ve kime verileceği belli değil.

Ana muhalefet partisi ya görevi bana ver ya da erken seçime gidelim demesi etik değildir.

Hükümet kurma görevinin bize verilmesi asla konuşulmadı. Bize verilmezse erken seçime gidilsin diye bir düşüncemiz yok.

Belli ki koalisyon hükümeti kurulacak diğer partilerle görüşülecek.

Ya bana ver ya da erken seçim doğru değil.

Kabine değişikliği ayrı bir tartışma konusudur. Duruşumuz var taviz vermemiz doğru değil. Aynı duruş ve kararlılıktayız.

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