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Sucuoğlu ile Gürcafer görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği temsilcileri ile görüştü.

28 Mayıs 2019 Salı 12:52
Sucuoğlu ile Gürcafer görüştü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği temsilcileri ile görüştü.

KTİMB Yönetim Kurulu Üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Yönetim Kurulu Üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

KTİMB’yi kabulünde konuşan Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinin kendisini çok heyecanlandırdığını ve oluşabilecek sorunların önünü açmak hedefiyle hızla icraata başlayacağını kaydetti.

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KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ise, önceki hükümet döneminde Bakanlık ile Birlik arasında imzalanan protokol gereği yapılması planlanan ‘Yaşlı Bakımevleri’nin hayata geçmesi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Ziyarette konuşan KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Faiz Sucuoğlu’na çalışmalarında ihtiyaç duyacakları katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Önceki hükümet döneminde Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği arasında imzalanan protokolü hatırlatan Gürcafer, “İmzaladığımız protokolün gereklerini yapmaya hazırız. Lefkoşa ve Mağusa bölgelerinde Bakanlığın göstereceği gayrimenkul üzerine Yaşlı Bakım evlerini bir tamam yaparak teslim etmeye hazırız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da, görevi yeni devraldığını ve üç gündür toplantılar yaparak yürütülen işler ile ilgili bilgi aldığını anlatarak, “Bayramdan sonra hızla icraata geçeceğiz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yapılacak çok iş olduğunu kaydeden Sucuoğlu, Bakanlığın farkındalığının arttırılması için çalışacağını ifade etti.

Özellikle sosyal projelerin kendisini heyecanlandırdığını belirten Sucuoğlu, “Bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik olan merkezleri güçlendirme ve yeni merkezler açma hedefindeyiz” şeklinde konuştu. (BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Sucuoğlu
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