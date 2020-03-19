Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Sucuoğlu: Olumsuz etkilenen özel sektör çalışanlarına ödeme yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT’de katıldığı GündemArtı programında, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde oluşan, özel sektör çalışanlarının ücretlerinin ne olacağı sorusuna yanıt verdi.

19 Mart 2020 Perşembe 13:22
2851 Okunma
Sucuoğlu: Olumsuz etkilenen özel sektör çalışanlarına ödeme yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT’de katıldığı GündemArtı programında, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde oluşan, özel sektör çalışanlarının ücretlerinin ne olacağı sorusuna yanıt verdi.

Bakan Sucuoğlu, bu konudaki çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, “işçimizi de işverenimizi sahipsiz bırakmayacağız” dedi.

Turizm sektörünün paydaşlarının ihtiyat sandığı ve sigorta primlerinin cezasız ertelenmesi talebini değerlendirdiklerini ifade eden Sucuoğlu, söz konusu primlerin 2021 yılının ilk 6 ayında cezasız ödenecek şekilde ertelendiğini açıkladı.

Sucuoğlu, benzer şekilde sıkıntı yaşayan diğer sektörlere de çağrı yaparak, kendilerine müracaat etmelerini istedi ve aynı muafiyetlerin onlara da uygulanabileceğini söyledi.

Halen çalışan sektörler bulunduğuna ve bu sektörlerin kapsam dışı kalacağına işaret eden Sucuoğlu, tedbirler nedeniyle çalışamayan sektörlerin destekleneceğini vurguladı.

Bakan Sucuoğlu, örgüt ve birliklerden başvuru beklediklerini belirterek, şahsi başvuruların iş yükünü artıracak olmasından dolayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Tedbirler nedeniyle çalışamayan işyerlerinin bir bölümünün maaş ödeme sıkıntısı bulunduğunu belirten Sucuoğlu, bu işletmelerinin yükünü üstleneceklerini açıkladı.

Sucuoğlu, “Çalışmamız işçiye yönelik, ama esasında işçiye yönelik yaptığımız çalışma aynı zamanda işvereni de ücret ödeme anlamında rahatlatacak. Bir nevi, işverenin görevini geçici bir süre biz üstleneceğiz. Sıkıntıya düşen işverenlerin yanında çalışanlara belli bir miktar maaşla bu krizi atlatmaya çalışacağız.Gönlüm ister ki hepsi ödensin ama şu anda hesaplar yapılıyor. Elimizdeki olanaklar bize ne kadar imka verirse o noktaya kadar çıtayı yükselteceğiz. Şu an hesaplar yapıldığı için herhangi bir rakam veya herhangi bir yüzdelik telaffuz etmek istemem, insanları yanıltabilir. Çalışmalar devam ediyor” dedi.

Bu iş için mevcut fon bulunduğunu dile getiren Bakan Sucuoğlu, tüm kaynağı bir anda tüketmek yerine, sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluÇalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yılmaz yıldırır 2020-03-19 13:30:12

hem emekli olup hem de özel sektörde çalışanlara ödeme yapmayın sayın sucuoğlu. onlar zaten genç işsizlerin önündeki en büyük engel.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim’e ertelendi
Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim’e ertelendi
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Sağlık çalışanlarından mesaj var
Sağlık çalışanlarından mesaj var
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim