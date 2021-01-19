SUCUOĞLU: “ŞU ANDA HALKIN DERDİ EKONOMİDİR”

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Ulusal Birlik Partisi’nin Haziran ayı içinde yapılması planlanan kurultayını değerlendiren Sucuoğlu, “Ulusal Birlik Partisi’nin Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’nın Haziran ayı gibi yapılması gerektiğini söyleyen Sucuoğlu, Ekim’deki erken seçime kurultayı bitirip gitmeliyiz. Olağan kurultayda siz parti içindeki bütün kadrolarını seçmelisiniz. Örgütler, ilçe başkanları, ilçe yönetimleri belirlenmelidir. Bu da en az bir-bir buçuk aylık bir süre ister. Haziran sonu kararı alınırsa, biz Nisan ortalarında örgütsel seçimlere başlamalıyız. Eğer erken seçim daha da erkene alınırsa, o zaman kurultay sıkıntıya girer. İçinden geçtiğimiz olağanüstü günler var. Özel sektör kan ağlıyor, pandemi almış başını gidiyor. Kurultaylar partilere heyecan getirir, kan getirir. Bir partinin kurultayının yapılıp da kısa süre sonra seçime gidilmesi o partiye ciddi bir dinamizm getirir. Burada ince bir planlama yapılması gereklidir. Çünkü bizim 2021 içinde kurultayımızı yapma zorunluluğumuz var” dedi.

“Bir erken seçimin olacağı kesindir, ama tarihin belirlenmesi konusunda bir tarih yok. Şu anda konsantre olunması gereken bütçedir. Bütçe bittikten sonra parti başkanları oturur ve kararını verir. Ben şahsen Mart’ta seçim olmasını beklemiyorum. Şu anda halkı ilgilendiren ekonomik krizdir, çocuklarına verilen harçlıktır. Seçimi düşünen yoktur. Esas başrol oyuncusu halktır. Halk sizi seçer, halk sizi yollar” dedi.