Sucuoğlu:Kıbrıs Türk Basını,çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişmesinde önemli rol oynuyor

Bakan Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Kıbrıs Türk basını, ilk Türkçe gazete Saded’in 11 Temmuz 1889’da yayımlanmasından günümüze kadar, mesleki ilkeleri ve bağlı olduğu etik değerler doğrultusunda, Kıbrıs Türk tarihinin yazılmasına hem tanıklık etmiş, hem de tarihin şekillenmesinde öncü olmuştur. Büyük özveri isteyen ve en meşakkatli meslekler arasında yer alan basının demokrasiye katkısı büyüktür.

Basın çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde Bakanlık olarak çalışmaya her zaman hazır olduğumuzu bu vesileyle vurgulamak isterim.

Dördüncü kuvvet olarak kabul edilen basında emek veren çalışanlarının en iyi koşullarda çalışma ve gelişmelerinin sağlanması, hak ve menfaatlerinin korunmasının öneminin bilinciyle Kıbrıs Türk Basını’nın vefakar çalışanlarının Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.”

(BRT)