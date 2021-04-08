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Sulama tünelinde sona yaklaşıldı

Güzelyurt ve Mesarya Ovası Ortak Sulama Tüneli inşaatında sona gelindiği bildirildi.

08 Nisan 2021 Perşembe 19:01
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Sulama tünelinde sona yaklaşıldı

TC Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri ve beraberindeki heyet, Güzelyurt ve Mesarya Ovası Ortak Sulama Tüneli inşaatına ziyarette bulundu.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Devlet Su İşleri (DSİ) Proje Müdürü Yusuf Şahin başta olmak üzere DSİ’den proje sorumluları, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve MAKYOL firmasının proje çalışanları hazır bulundu.

Büyükelçi Başçeri, tünelde ve şantiyede incelemelerde bulunurken yetkililerden de tünelle ilgili teknik detayları aldı. Büyük bir özveri ve özenle, 24 saat vardiya usulü çalışan tüm çalışanlara gayretleri için teşekkür etti.

2018 yılı sonunda inşasına başlanılan ve 5700 metre olarak projelendirilen sulama tünelinin 5311 metresi tamamlanırken geriye 389 metrelik kazı mesafesi kaldığı bildirildi.

Tünelin Mayıs ayında tamamlanmasına müteakip ilave yapılacak çalışmalarla birlikte Toroslardan gelen suyun KKTC tarımsal sulamasında da kullanılması için önemli bir aşama tamamlanmış olacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Ve Mesarya Ovası Ortak Sulama Tüneli
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