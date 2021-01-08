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Suphi Coşkun müjdeyi verdi

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Gazimağusa Devlet Hastahanesi'ne anjiyo cihazının gelmesi için Sağlık Bakanı Ali Pilli ile ön görüşme yaptıklarını açıkladı.

08 Ocak 2021 Cuma 20:38
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Suphi Coşkun müjdeyi verdi

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Gazimağusa Devlet Hastahanesi'ne anjiyo cihazının gelmesi için Sağlık Bakanı Ali Pilli ile ön görüşme yaptıklarını açıkladı.

İŞTE COŞKUN'UN AÇIKLAMALARI:

Bugün Sayın Sağlık Bakanı Ali PİLLİ ile yaptığımız Gazimağusa Devlet Hastahanesine, Anjiyo cihazının gelmesi için ön görüşme yaptık. Kendisi şahsı adına söz vererek, cihazı hastahaneye getirtmek için çalışmalara başlayacağını söyledi. Mağusa'dan -Dipkarpaz bölgesine kadar olan tüm bölgelere müjdemiz olsun. Kendisine duyarlılığından dolayı teşekkür ederim. Bireysel değil TOPLUMSAL olmanın zamanı geldi.

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