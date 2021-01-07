"Sürecin yükünü özel sektöre yükleyemeyiz"

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, sağlığa ilişkin kararların pandemi süresince edinilen tecrübeler ışığında, ekonomiyi ve sosyal hayatı göz ardı etmeden alınması gerektiğini belirtti.

HP’den yapılan açıklamaya göre Rogers açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İçinden geçmekte olduğumuz Covid süreci tüm dünyanın bu yüzyılda yaşadığı en özel ve zorlu süreçlerinden biridir. Bu çaptaki bir salgının son yüzyılda küresel anlamda daha önce deneyimlenmemiş oluşu, muhakkaktır ki alınan kararların pek çoğunun denenerek, tecrübe edilerek, hatalara düşülerek ve bunlardan dersler çıkarılarak alınmasına vesile olmuştur.

Ancak sürecin başladığı günden bugüne yaşananlar ve kazanılan deneyim, alınan kararların ve ortaya konan tedbirlerin sonuçlarının neler olabileceğine ilişkin fikir sahibi olmamızı da sağlamıştır. Salgının sadece sağlık alanını değil, ülkemizden bulunan tüm ekonomik ve sosyal hayatı etkilediği, hangi tür kararların ne gibi sonuçlar doğurduğu artık deneyimlenmiştir. Bu bağlamda, kararlar artık elde edilmiş deneyimlerle, elbette sağlığı önceleyerek ancak ekonomik ve sosyal hayatı da hesaba katarak alınmalıdır.

“Bir ülke her gün kapanma dedikoduları ile yönetilemez"

Rogers, hükümetin süreci ve gelişmeleri halka olduğu gibi anlatması gerektiğini belirterek, alınan kararların, ülkenin kaynakları göz önünde bulundurularak alınması ve bir devlet ciddiyeti ile açıklanmasının en az alınan kararlar kadar önemli olduğunu ifade etti.