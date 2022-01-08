Sürekli tüketirsek, tükenip gideceğiz

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülkede kurulan bozuk düzene dikkat çekerek, “ Bu bozuk düzeni kuran, vurguncuları soyguncuları besleyen bu düzeni kuran devam ettiren siyasi partileri yeniden başa getirirseniz, şikayet etmeye de hakkınız olmaz” dedi.

Erhan Arıklı , “Artık yeter… Bu durum daha fazla devam edemez. Kıbrıs Türkü, zengin kaynakların fakir bekçisi olmamalıdır. Anavatan Türkiye'den gelen bunca yardım birkaç kişinin, zümrenin cebine girmemelidir. İşte bu nedenle, bu düzeni bozacak bu düzeni yeniden kuracak bir siyasi partinin işbaşına gelmesi gerekiyor… O da YDP’dir… Bu kararı verecek olan da sizlersiniz, halkımızdır… YDP seçim sloganımızı da “Güç sizde” olarak belirledik. Bilmelisiniz ki, aynı yolu yürüyerek farklı yere varamazsınız…” ifadelerini de kullandı.

Arıklı, aynı partileri meclise göndererek farklı sonuçlar beklemenin bir mantığının olmadığını da vurguladı ve şöyle konuştu: “2001 yılında Türkiye Cumhuriyeti demiş ki; Kardeşim sizin kurduğunuz düzen hasta… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hasta… Bu yapıyı değiştirmeniz lazım… Alın size reçete… Bu hastalığın tedavisi için alın şu reçete uygulayın demiş… 2001 yılındaki protokollerden 2021 yılına geldik… Hala o protokollerin gereği yapılmadı. Çünkü bu düzeni kuran siyasi partiler bu düzenin değişmesini istemiyor… İşte biz YDP olarak biz bu düzeni değiştirmek için yola çıktık… Siz kendinizi değiştirmezseniz kimse sizi değiştirmez. Türkiye Cumhuriyeti de bizim üreten bir toplum ve ülke haline gelmemizi istiyor. Üretmeyen, sürekli tüketen bir toplum olmaya devam edersek, tükenip, yok olmaya devam edeceğiz…”