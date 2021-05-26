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Süresiz Grev!

26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:19
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Süresiz Grev!

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, düzenlediği basın toplantısında, taleplerinin Cuma gününe kadar hükümet ve Tarım Bakanlığı tarafından yerine getirilmemesi halinde 31 Mayıs Pazartesi günü Lefkoşa’da araçlı eylem gerçekleştireceklerini açıkladı.

“Umarız, hükümet ve Tarım Bakanlığı Cuma gününe kadar doğru dürüst açılımlar yapar” diyen Naimoğulları, yerli üreticinin isyan noktasına geldiğini vurgulayarak, “üreticinin bu saatten sonra ne yapacağı belli değildir, hükümeti tanımaz noktaya gelmiştir” şeklinde konuştu.

Üreticinin yem alamaz duruma geldiğini vurgulayan Naimoğulları, “Son bir buçuk yıldır çok özveri gösterdik. Artış almadık, vergi ödedik. Ama görüyoruz ki artık hayvancının dayanacak gücü kalmamıştır. Eylem, istemediğimiz bir noktadır. Lefkoşa’da insanlar mağdur olmasın diye bunu yapmak istemedik. Ama görüyoruz ki sıkıntılar devam ediyor ve çözüm arayışı yok. Tavır, süt üretiminin azalması, üretimin azalması, hayvancının kalmaması, sektörün dibe vurması yönünde” ifadelerini kullandı.

Naimoğulları son olarak taleplerini şöyle sıraladı:

  • Üreticinin aylardır ödenmeyen, günü geçmiş 14 milyon TL civarındaki paranın Cuma gününe kadar ödenmesi.
  • Arpa fiyatlarının Aralık 2021’e kadar arttırılması.
  • Koyun – keçi sütünün iyileştirilmesi, fiyatların, günün koşullarına göre, yem fiyatlarına göre yeniden belirlenmesi.
  • Sütün peşkeş çekilmesine izin verilmemesi.
  • Borsa taban fiyatının, imalatçının almış olduğu 2,89 TL fiyatına yaklaştırılması.

Son Güncelleme: 26.05.2021 13:04
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