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Sürücü araçta sıkışık kaldı

Girne'de yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.

18 Mayıs 2021 Salı 16:47
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Sürücü araçta sıkışık kaldı

GÜNDEM KIBRIS

Girne'de yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.

İki aracın karıştığı trafik kazasında bir sürücü araçta sıkışık kaldı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken , kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

DETAYLAR GELİYOR...

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