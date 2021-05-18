GÜNDEM KIBRIS
Girne'de yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.
İki aracın karıştığı trafik kazasında bir sürücü araçta sıkışık kaldı.
Araçlarda maddi hasar meydana gelirken , kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
DETAYLAR GELİYOR...
Girne'de yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.
GÜNDEM KIBRIS
Girne'de yaşanan trafik kazasında yürekler ağza geldi.
İki aracın karıştığı trafik kazasında bir sürücü araçta sıkışık kaldı.
Araçlarda maddi hasar meydana gelirken , kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
DETAYLAR GELİYOR...