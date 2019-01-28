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Sürücü Eğitmeni Uygulama Sınavı 4-5-6 Şubat tarihlerinde

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı’nın 4-5-6 Şubat tarihlerinde saat 09.00’da Trafik Dairesi Müdürlüğü Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği şubesinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:26
Sürücü Eğitmeni Uygulama Sınavı 4-5-6 Şubat tarihlerinde

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Sınav Komisyonluğu Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, sınava katılmaya hak kazanan adayların araçları ile belirtilen gün ve saatte Trafik Dairesi Müdürlüğü Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği şubesinde hazır olmaları istendi.

Uygulama sınavından sonra, ilk yardım belgeleri olmayanlar için ilk yardım kursu ve sınavı düzenlenecek. Kurs tarihi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sayfasından ilan edilecek.

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