Sürücü Eğitmeni Uygulama Sınavı 4-5-6 Şubat tarihlerinde

Sınav Komisyonluğu Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, sınava katılmaya hak kazanan adayların araçları ile belirtilen gün ve saatte Trafik Dairesi Müdürlüğü Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği şubesinde hazır olmaları istendi.

Uygulama sınavından sonra, ilk yardım belgeleri olmayanlar için ilk yardım kursu ve sınavı düzenlenecek. Kurs tarihi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sayfasından ilan edilecek.