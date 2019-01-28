Uygulama sınavından sonra, ilk yardım belgeleri olmayanlar için ilk yardım kursu ve sınavı düzenlenecek. Kurs tarihi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sayfasından ilan edilecek.
Sürücü Eğitmeni Uygulama Sınavı 4-5-6 Şubat tarihlerinde
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı’nın 4-5-6 Şubat tarihlerinde saat 09.00’da Trafik Dairesi Müdürlüğü Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği şubesinde gerçekleştirileceğini açıkladı.
28 Ocak 2019 Pazartesi 17:26