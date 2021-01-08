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Sürüş Ehliyet Müfettişliği önünde yığılma

Mağusa’daki Sürüş Ehliyet Müfettişliği önünde oluşan kalabalık, yerel bulaşın arttığı bu günlerde endişe yarattı.

08 Ocak 2021 Cuma 11:03
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Sürüş Ehliyet Müfettişliği önünde yığılma

Mağusa’daki Sürüş Ehliyet Müfettişliği önünde oluşan kalabalık, yerel bulaşın arttığı bu günlerde endişe yarattı.

İlgili tüzüğün onaylanmaması nedeniyle bir süre yapılmayan öğrenci ehliyet sınavlarının yeniden yapılamaya başlamasıyla, Mağusa’daki Sürüş Ehliyet Müfettişliği önünde yığılma oldu.

Pandemiye meydan okuyan veya işini hızlıca bitirmek isteyen kişiler, duyarlı vatandaşların tepkisini topladı. Maskeli olan ama sosyal mesafesi bulunmayan kalabalık Mağusa’daki Sürüş Ehliyet Müfettişliği önünde dikkat çekti.

Duyarlı vatandaşlar; “Güya yeni yılda 10 kişiyi bir araya getirmediler ama işini bitirmek isteyen bu kadar insanı mecburen bu şekilde bir araya getirdiler. Aylarca mağdur olan vatandaş, şimdi işini yapmak için buraya yığıldı” diye isyan etti…

Kaynak : Yenidüzen

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