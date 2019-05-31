Protokol, T.C. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Böylelikle Türkiye’de çalışma veya tahsil amacıyla ikamet edenler, KKTC ehliyetlerini T.C. ehliyeti ile değiştirebilecek. Söz konusu protokol, KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından 26 Şubat 2019 tarihinde onaylanmıştı.
Sürüş ehliyetleriyle ilgili protokol onaylandı
31 Mayıs 2019 Cuma 14:51
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maksa kktc li ESAS KIBRISLILARI AB DEN alıp TC ye GÖTÜRMEK ..DEĞİŞTİRMEK HATA BENCE..
bir defa da aklınız iyi tarafından çalışsın. Türkiye senin uyduruk Ehliyetini kabul ediyor, teşekkür edeceğine hiç girmediğin AB'den uzaklaştırdığı gibi saçma iddiayı yapıyorsun ya, pes. Git Rum2dan Ya da AB'den ehliyet al o zamanBeğen (4) Beğenmedim! (0)
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