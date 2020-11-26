‘Sütçü Hasan’ için yardım çağrısı

Dipkarpaz’da yalnız yaşayan ve ‘Sütçü Hasan’ olarak bilinen Hasan Onurdalı’nın yaşamı yürekleri burktu. Derme çatma, kapısı, penceresi sorunlu olan ve su akıtan eski bir evde, çöp içinde yaşayan ‘Sütçü Hasan’ için bölgelileri seferber oldu.

Sosyal medyadan çağrıda bulunan Dipkarpaz Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, “İçinde bir tuvalet ve banyosu olan konteynır arandığını duyurdu, yardım çağrısında bulundu. Dipkarpaz Belediyesi’nin ise dünden beridir temizlik çalışması yürüttüğü kaydedildi.

Dernek Başkanı Fırat Borak, “İnşallah duyarlı siyasiler ve iş adamları bize yardım eli uzatır da çözüm buluruz” dedi.

Borak, evin tamir edilecek durumda olmadığını anlatarak, bu nedenle farklı bir yaşam alanı çağrısında bulunduğunu ifade etti, “En azından sıcak bir ortamı olsun, tek istediğimiz bu” dedi.

Borak, belediyenin de bu yaşam alanı için gerekli tüm imkanları sağlamaya hazır olduğunu da belirtti.

Eskiden çobancılık yaparak hayatını kaybeden ve sağlık sorunlarından dolayı çalışamaz duruma geldiği için sosyal yardım maaşı alarak geçimini sağlayan ‘Sütçü Hasan’ın’ derme çatma bir eski evde, çöp içinde yaşadığı sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara yansıdı.

Belediye ekipleri temizlik için müdahale ederken, evin her yanından su akıttığı, yağmura dayanıklı olmadığı, kapı ve pencerelerinin de sıkıntılı olduğu ifade edildi.

YENİDÜZEN