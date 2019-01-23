Taciz iddiası asılsız çıktı

(Kamalı Haber) - Girne’de hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan Dominik uyruklu Edwin Fransisco Jimenez dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ortaya attığı cinsel istismara uğradım iddiasının doğru olmadığı belirlendi.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Emrah Lambasuyucu, 20 Kasım 2018 tarihinde 15.00-17.00 saatleri arasında Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgâhın salon kısmı içerisinde, Thomas Patrick Boyle’ye ait gri renkteki 8CG8OSOIZY seri numaralı HP marka laptopu ve siyah renkteki e-mail numarası bilinmeyen Samsung J 1 marka cep telefonunu söz konusu evde kalmakta olan zanlının sirkat ettiğini ileri sürdü. Zanlının 19 Ocak 2019 tarihinde, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken, mahkeme emri gereği tutuklandığını belirten Lambasuyucu, cep telefonunun zanlının tasarrufunda tespit edildiğini, laptopun ise bir şahsa hediye olarak verildiğinin tespit edildiğini ifade etti. Lambasuyucu, zanlının bir önceki duruşmada cinsel tacize uğradığını öne sürdüğünü, mahkemenin soruşturma emri verdiğini ancak yapılan soruşturma sonucu bu iddianın asılsız olduğuna dair tespit yapıldığını açıkladı. Polis, zanlının kaldığı evde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, Dominik uyruklu olup KKTC’de turist statüsünde kaldığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.