Taçoy, Ağustos ayında seçime gitmenin doğru olmadığını savundu.

Koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin de ertelendiğini örnek veren Taçoy, “Şimdi de anayasaya aykırılık falan yok” dedi. Taçoy, vakaların sıfır olduğu dönemde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelendiğini; günlük vakaların 70’e dayandığı bir ortamda Ağustos ayında erken seçime gidilmesini doğru bulmadığını savundu ve sözlerine şöyle devam etti:

“Muhalefet de ara seçim yapılmasın diyor. Komitelerde eşit sayı var. Gelin bunu değiştirelim. Seçim Yasasını değiştirelim. Barajı arttıralım diyoruz. Onu da kabul etmiyorlar. Grubu olmayan partilere ‘gelin siz de görüşünüzü söyleyin’ dediğimiz de ona da yok diyorlar. Ya demokrasi ateşi yakarlar, ya meclis önünde açıklama yaparlar. Böyle muhalefet yapmayı tercih ediyorlar.”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI