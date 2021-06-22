Taçoy: Sucuoğlu ile Türkiye'nin arasını düzeltirim

Çiğdem AYDIN - Gündem Kıbrıs

Gündem Kıbrıs’ta, Çiğdem Aydın'la Günaydın programına katılan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, gündemi değerlendirdi. Kurultayda aday olduğunu hatırlatan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ile ilgili "Türkiye ile arasını düzeltirim" söyleminin nedenini açıkladı.

Katıldığı bir televizyon programında kendisine sorulan bir soruyu yanıtladığını belirten Taçoy, “Faiz bey daha önceki yarışımızda Taçoy, Türkiye’yi davet etti ve müdahale ettiler demişti bu kapsamda sarkastik bir cevap verdim. Madem benim Türkiye ile aram çok iyi iddiasında ben arasını düzeltirim şeklinde konuştum” dedi.

"TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDAKİ İLİŞKİ KOPARILAMAZ"

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere dikkat çeken Taçoy, Türkiye’nin bölgedeki gücü ve Kıbrıs Türk halkı ile olan bağları daha da önem kazanmıştır dedi. Taçoy, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki bağlar kopmaz koparılamaz. Özellikle Federasyona karşı olan ve egemenlik haklarımıza saygı duymayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi anlayışı sürerken çok dikkatli olmalıyız ifadelerini kullandı.

TAÇOY "AKARYAKITA ZAMMI GEREKLİ BULMUYORUM"

Vatandaşların tepkisini çeken ekmek ve akaryakıt zamlarına da değinen Taçoy, zam yapılmayabilirdi dedi. Taçoy, “işin esası şu, akaryakıta yaptığınız her kuruş zam ekmeğe de zam olarak yansır, hizmete de, hayat pahalılığını da yansıyacak. Kamu maliyesini daha etkin bir şekilde yönetebilirlerdi. Gelirleri artırmanın yolu zam yapmak değildir aksine kaçak olarak gördüğünüz paranın yasallaşması gerekiyor. Hemen örnek vereyim e-ticaret kayıt altına alınabilir alınmış olsaydı zamma gerek kalmazdı. Özellikle bu dönemde zam yapılmasını doğru bulmuyorum” dedi.