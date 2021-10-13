Taçoy : Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin en güçlü partisidir

Taçoy açıklamasında "Kurultayımızı da yaparız, tek başına iktidara da geliriz" dedi.

Taçoy'un açıklamaları şu şekilde:

Hükümetin istifasını, Başbakan Ersan Saner’in açıklaması ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuda UBP yetkili kurullarının, Parti Meclisi’nin ve meclis grubunun henüz bir kararı yok. Bu noktada, ülke demokrasisi için yeniden bir strateji belirlememiz kaçınılmazdır.



Hem sayın Cumhurbaşkanı hem sayın Başbakan, demokratik süreci doğru çalıştırmak mecburiyetindedir. Gerçek şu ki; UBP başkanlığının dışında, parlamento içerisinde başka bir hükümet alternatifi yoktur.



UBP kurultay süreçlerinden güçlenerek çıktığını görmekte ve gözlemlemekteyiz. UBP bu ülkenin en güçlü partisidir, en geniş tabana sahiptir. UBP’liler bu ülkeyi sever, UBP de tüm yetkili kurulları ile birlikte KKTC’ye ve demokrasiye sıkı sıkıya bağlıdır.



Partimiz, tabandan aldığı güçle hem kurultayını tamamlayacak, hem de olası en erken zamanda yapılacak erken seçimden tek başına iktidar olarak çıkacak güçtedir.



Bir kez daha altını çizmek isterim ki, demokrasimizin yara alacağı, UBP’nin sorgulanacağı bir süreç yaşanmaması sayın Ersan Saner’in sorumluluğundadır.



Bu demokratik süreci sonuna kadar yaşamalı, tabanın verdiği karara saygı duymalı ve tek başına iktidar için hep birlikte çalışmalıyız. Gelinen aşamayla ilgili bu duruşu sonuna kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğim. Kurultayımızı da yaparız, tek başına iktidara da geliriz.