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Taçoy: “Videodan haberim olsaydı susmazdım”

UBP Genel Başkan Adayı ve Milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

26 Ekim 2021 Salı 10:46
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Taçoy: “Videodan haberim olsaydı susmazdım”
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ÖZEL HABER

UBP Genel Başkan Adayı ve Milletvekili Hasan Taçoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 

Skandal video hakkında konuşan Taçoy, UBP’de bu denli bir olayın ilk kez yaşandığını söyleyerek, “Bu KKTC’ye ve bizim kültürümüze uyan bir şekil değil bu ilk kez başlımıza geldi. Bunu herhangi bir şekilde düşünen biri olduğunu ben tahmin edemezdim. Gelinen son aşamada gördük ki tabiri caizse ahlaksızca bir davranışın yapıldığını ve bunun da komplo olduğu ortadadır. Partiyi sokmuş olduğu durum gerçekten önemlidir. UBP’ye zarar vermek kimin haddine? Orada güçlü bir taban var. Taban bunun yanıtını verir. Olay mahkeme aşamasında o yüzden kimseyi suçlayamam. Eğer bir suçlu varsa ve o da adaysa, gerekeni partililer sandık başında yapar” dedi.  

“Bu olay UBP’nin tümünü etkiler ama UBP içinde taraflı olan kişiler vardır ve onların düşüncesi farklı olur. Bir miktar insanı ayrıştırır. Ben bir siyasinin böyle bir komplo yapacağına inanmak istemiyorum” diyen Taçoy, Saner’in ilk açıklamasında kurultayda diğer adayları işaret ettiğini hatırlattı ve “Kimseye bir suç bulmak istemiyorum. Saner’in dışında üç kişiyiz. Bir siyasi yapmışsa ve ben yapmadıysam, bir noktada acaba kim yaptı diye düşünürsünüz. Ben Sayın Saner’e bu açıklamasını direkt sordum ve yanıtımı da direkt aldım. Yargı süreci tamamlanana kadar aramızda konuşulanları dillendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum” dedi. Taçoy, “Yargıdan talebim var bu işi bir an önce sonuçlandırsın ve ceza kessin” şeklinde konuştu. 

Daha önceden skandal videodan haberi olmadığını söyleyen Taçoy, “Videodan haberim olsaydı Genel Başkana söyler ve gerekli tedbiri almasını söylerdim, susmazdım. Polise kendisinin gitmesini söyler ve duyururdum. Ben böyle bir şeyin gizli kalmasını istemezdim. Bana ne demezdim ve ellerimi ovuşturmazdım. Bana nelerle bu işler olmaz. Bu bana ne denilecek bir konu değildir” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Hasan TaçoyÇiğdem AydınVideo
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