“Tahammül sınırlarımızı tükettiniz” 

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, toplumun çok uzun süredir ülke sorunları ile uğraşma yerine kendi iç sorunları ile uğraşan bir siyasi yapı ile karşı karşıya olduğunu kaydetti.

“Toplum çok iyi biliyor ki ülkenin içerisine düştüğü durumun sorumlusu kendi iç sorunlarını toplumun sorunlarının önüne koyma cesaretini gösterenlerindir” diyen Gürcafer, artık bu yaklaşım ve davranış biçiminin kabak tadı verdiğini söyledi.

“Tüm tahammül sınırlarımızı sonuna kadar zorladınız tükettiniz”

Gelinen noktada kendi derdine düşmüş yaklaşımlara prim vermeyeceklerini ifade eden KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “Soğuk kanlı davranış, yapıcı yaklaşım beklenmesin, veremeyiz. Tüm tahammül sınırlarımızı sonuna kadar zorladınız, tükettiniz. Birkaç günde çözümlenebilecek sorunları yıllardır sabırla çözmenizi bekliyoruz. Bir taraftan ülke sorunlar havuzunda boğulmak üzereyken kendi derdine düşmüş yaklaşımlara prim vermeyeceğiz” diye konuştu.