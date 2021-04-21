Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
Gençlik Dairesi'nde vaka!
Kapat

Tarihi Osmanlı Konağı Restore Edilerek Değirmenliğe Kazandırılacak

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün, Eski Eserler Dairesi Müdürü Nazım Ced ve ekibi ile birlikte Değirmenlik’te bulunan ve restore edilecek olan Osmanlı Konağı’nı inceledi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 14:39
84 Okunma
Tarihi Osmanlı Konağı Restore Edilerek Değirmenliğe Kazandırılacak

Değirmenlik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, atıl durumda olan ve eskiden Halk Kütüphanesi olarak kullanılan Değirmenlik Saray Mahallesi’ndeki tarihi Osmanlı Konağı’nın, Değirmenlik Belediyesi ve Eski Eserler Dairesi işbirliği ile yeniden halkın kullanımına sunulacağını kaydeden Başkan Ali Karavezirler, tadilatı yapılan konağın tarihi eser olarak bölgeye büyük değer katacağını da belirtti.

Başkan Ali Karavezirler, belde sınırları içerisindeki köylerde bulunan ve el emeği göz nuru işleriyle ev ekonomilerine katkı sağlamaya çalışan kadınlar için Osmanlı Konağı’nın tahsis edilebileceğini söyledi.

Konağın yeniden hayata kazandırılmasının ardından, tarihi yapısıyla turistlerin de geçiş noktası olacağını belirten Karavezirler, “Bu tarihi eserin restorasyonunun yapılıp, kullanılmaya başlaması çok önemlidir” dedi.

Eski Eserler Dairesi Müdürü Nazım Ced, beraberindeki mimarlar Özge Samioğlu ve Ceren Kürüm ile birlikte daha sonra, Değirmenlik Belediyesi’ne giderek, konağın yeniden hayat bulması hakkındaki projelerini görüştüler. Değirmenlik Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Erbay ile İmar Bölümü çalışanlarından Nilgün Aydın Nizam da ziyarette hazır bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cuma Günü Sis Var
Cuma Günü Sis Var
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim