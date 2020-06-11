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Tarihi şapel artık koruma altında

Lapta bölgesinde bulunan 1800’lü yılların ortasında inşa edilen tarihi şapel ve Hristiyan Mezarlığı’nın ahır olarak kullanılmasının ortaya düşmesinin ardından, Lapta Belediyesi ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi harekete geçti.

11 Haziran 2020 Perşembe 18:47
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Tarihi şapel artık koruma altında

Bahar SANCAR - GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Lapta bölgesinde bulunan 1800’lü yılların ortasında inşa edilen tarihi şapel ve Hristiyan Mezarlığı’nın ahır olarak kullanılmasının ortaya düşmesinin ardından, Lapta Belediyesi ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi harekete geçti.

Lapta Belediyesi tarihi alanı boşaltarak bölgede temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi ve tarihi şapeli koruma altına aldı. Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter tarihi alanı Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile birlikte bugün ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

Söz konusu alanın temizlenmesi ve korumaya alınmasından dolayı Lapta Belediyesi’ne ve yetkililerine teşekkür eden Benter, önümüzdeki hafta tarihi şapelin ve bölgede bulunan diğer vakıf mallarının geleceği hakkında konuşmak için yetkililerle bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
LaptaşapelTarihTarihi Yerler
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Bir Vatandas 2020-06-11 19:10:45

Afferim demek ki gazetecilerin yazdiklari bos kulaklara dusmuyor, birileri dinliyor ve reaksiyon veriyor. Burada GundemKibrisi in da rolu var diye dusunuyorum. Tebrikler. InsAllah BASKA DAHA KAC TANE boyle ihmal edilmis harab edilmis eserler tarihi yerler sembolik binalar varsa hepsini de koruma altina alalim. Artik beklemeylim "birileri yapar" diye. Lapta Beldiyesine buradan gonulden tesekkurler.

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