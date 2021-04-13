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Tarım Bakanlığı'ndan açıklama

Tarım ve Doğal Kayanklar Bakanlığı 2020 Yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemeleri hakkındaki detayları duyurdu.

13 Nisan 2021 Salı 15:44
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Tarım Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlık açıklamasına göre 2019 - 2020 üretim sezonu için, 8 bin 683 üreticiye, Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Tritikale vb.), Yem Bitkileri (Fiğ, Fiğ-Tahıl, Arpa Hasıllık, Mısır, Yonca vb.), Nadas, Narenciye, Zeytin, Harup, Badem, Meyve Ağaçları, Sebze, Sera ve Patates beyanları karşılığında, Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemeleri için toplamda 27 milyon 739 bin 700 TL 95 kuruşluk tutar bankalara yatırıldı.

Üreticiler hak edişlerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden yarından itibaren alabilecek.

Açıklamada ayrıca, Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgi doğrultusunda, 2021 Yılı Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemelerinin ilk taksiti olan 21 milyon 560 bin 580 TL’nin de en geç 16 Nisan 2021 Cuma günü yapılacağı bildirildi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da bugün ödemelerle ilgili açıklama yapmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kayanklar Bakanlığı
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