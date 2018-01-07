Taşkent Kooperatif'te büyük vurgun

Havadis gazetesinden Duygu Alan'ın haberine göre; Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi mevcut Yönetim Kurulu’nun, “Kişilerin mevduatında oynama” olduğu iddiası ile Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne Haziran 2017 tarihinde ihbarda bulunması üzerine başlatılan soruşturma ve mali denetim korkunç bir gerçeği gözler önüne serdi.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi’nin mali hesaplarında yaptığı incelemede yüz binlerce lira açık tespit edildi.

Hesaplar boşaltıldı

Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi’nde yapılan mali incelemede, mevduat sahiplerinin hesaplarının boşaltıldığı, bazı hesaplarda oynama yapıldığı ve 18 yaşından küçük çocukların bile şirkete borçlu gösterildiği ortaya çıktı.

Sekreter tutuklandı

Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi’ndeki mali denetimin başladığı tarihte açığa alınan şirket sekreteri

T.G, “5 hesapta sahte işlemler yaparak 448 bin 884.93 TL’yi çalmak” suçundan 15 Haziran’da gözaltına alındı.

T.G, 1 Ocak 2016 ile 8 Mart 2017 arasında meydana gelen “müstahdem tarafından sirkat, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme ve hesaplarda hile yapma” suçlamaları ile 17 Haziran 2017 tarihinde mahkemeye çıkarıldı. T.G, mahkeme emri gereği yargılanıncaya kadar teminatla serbest bırakıldı.

Çok sayıda mağdur var

Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi’nde meydana gelen usulsüzlük ve hırsızlık olayında çok sayıda mevduat sahibi ciddi şekilde mağdur oldu. Çoğu şehit ailesi olan mağdurlar, paralarını geri alamadıkları için isyan etti.

Havadis’e konuşan mağdurlar, “Hesabındaki parayı dekont ve benzeri evrak ile ispatlayan herkese parasının faizi ile birlikte 31 Aralık 2017 tarihinden önce geri ödeneceğinin sözü verildi ancak ödeme yapılmadı” dedi.

Eylem yapacaklar

Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi mağdurları, en kısa zamanda paralarının kendilerine iade edilmemesi halinde önce Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi önünde ardından da sırasıyla Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ve Meclis önünde çadır eylemi yapacaklarını kaydetti. Taşkentliler, “Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Taşkentli mağdurlar ne dedi?

Hanife Çakıcısoy:

“Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi’ndeki hesabımda 275 bin TL param var. Hesabımdaki bu parayı kanıtlayan hesap defterim var. Hesabımdaki parayı çocuğumun üniversite eğitimi için kullanmayı amaçlıyordum, hatta hesabımdaki paraya güvenerek çocuğuma taksitle araba da aldım. Paramı kullanmak istediğimde hesabımda para olmadığı söylendi. Ciddi stres, sıkıntı yaşadım. Paramızı yılbaşından önce iade edeceklerini söylediler ama bugün oldu ödeme yapılmadı. Olayın sorumluları, hırsız kimmiş beni ilgilendirmez. Ben bir an önce paramı faizi ile birlikte geri istiyorum. İşin peşini bırakmak gibi bir niyetim de yok.”

Nesrin Karataç:

“Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi’nde normalde döviz hesabı olmazmış. Ben bunu bilmiyordum. Taşkent Kooperatif Şirketi’ndeki hesabıma iyi bir miktar TL yatırdım. Sonra oğlum ev aldı ve Sterlin istedi. Ben de şirketin sekreterine durumu anlattım, paramı istedim, Sterlin yapıp, oğluma vereceğimi söyledim. O da bana ‘Ben Sterlin’e çeviririm de hesabına yatırırım dedi. Paramı Sterlin’e çevirdi, bana da bu işlemi yaptığına dair bir kağıt getirdi. Şimdi bu paramı alamıyorum. Ev bitti, para istiyorlar, ödeyemiyoruz. Ciddi mağdur olduk. 31 Aralık 2017 tarihinden önce paramızın verileceği söylendi ama verilmedi. Paramızdan vazgeçmeyeceğiz, bir an önce ödeme yapılmasını istiyoruz.”

Cemaliye Şoförel:

“Ben şehit eşi ve annesiyim. Yıllardır Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi’ne dişimden tırnağımdan arttırdığım parayı yatırıyorum. Öldüğümde evlatlarıma yük olmamak için, kefenim, mezar yerim alınsın, mezarım yapılsın diye bu parayı biriktiriyordum. Herkesin parasının yılbaşından önce ödeneceği söylendi. Umut ettim ama herhangi bir ödeme yapılmadı. Yaşlı ve sürekli hastayım, ansızın ölsem evlatlarıma yük olacağım.”

Sevim Kalaniz:

“Ben şehit eşiyim. Eşimin maaşının bir miktarını kendi hesabıma bir miktarını oğlumun hesabına yatırıyordum. Bir miktar da torunlarıma pay ederek Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi’ne yatırıyordum. Hesabımdaki para da az bir miktar değil. Ama bana sadece 4 bin TL param olduğu söylendi. Torunlarımın hesapları ise boş görünüyor. 18 yaşından küçük bir torunum da cüzi bir miktar şirkete borçlu görünüyor. Hem paramızı aldılar hem borçlu çıkardılar. Elimde hesabımda para olduğuna dair hesap cüzdanım var. Çok sıkıntı yaşadık. Şehit maaşını yediler. Bunu kabul edemeyiz. Paramızı istiyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz.”

Zeliha Sucubaşı:

“Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi’ndeki, hesabımda 200 bin TL’den fazla param vardı alamadım. Çocuğum yok. Dolayısıyla hesabımdaki paranın bir miktarı ile araba almayı planlıyorduk. Geri kalanını da eşimle birlikte yaşlılığımızda bize bakması için tutmayı planladığımız bakıcıyı ödeyebilmek için biriktiriyorduk. Para buhar oldu. Yılbaşından önce paralarımızın iade edileceği söylendi ancak bu hususta bir neticeye varılmadı. Hepimiz mağduruz ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.”

Arif Çocuk:

“Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi’nde çok sayıda kişinin hesabı vardı. Benim de bir miktar param vardı ve bu paralarımız sigorta kapsamındaydı. Bizi hırsız ilgilendirmiyor, biz devlet garantisinde olan paramızı istiyoruz. Hırsızla uğraşacaksa devlet uğraşsın. Ayrıca bu kooperatiflerin yönetimlerini alan kişilerin paralarının olması gerekir ama maalesef bizimkilerin bir kuruş paraları yönetimde yoktur, borçları vardır. Birçok kişiye kişisel kullanımlar için limitin üzerinde kredi verdiler. Hak etmedikleri limitleri çektiler. Biz mağdur olduk başları da olmasın ve bundan sonra kooperatif yönetimlerine talip olanlara paraları sorulsun. Bu halkın parasını işletmek için mi göreve talipler sorulsun. Parası olmayana yönetim verilmesin.”

Mübeccel Çakıcısoy:

“Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi’ndeki hesabımda ciddi bir miktar param vardı. Şimdi ise hiç param yok. Başka bir yerden gelirim veya birikmiş bir param da yok. Taşkent Kooperatif Kredi Şirketi’nde yönetim devri yapılırken “her şey tamam” dendi, hepimiz alkış tuttuk. Sonra da yolsuzluk iddiası ile mali denetim başladı. Hesaplarda oynama yapıldığı tespit edildi. Olan bize oldu. Aylardır paramızı iade etmediler. Yılbaşından önce iade edeceklerdi etmediler. Ben bir an önce paramı istiyorum.”