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Tatar, 41. hükümeti kurma görevini aldı

14 Mayıs 2019 Salı 14:55
Tatar, 41. hükümeti kurma görevini aldı
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, "En hızlı şekilde, en makul olan, çalışan, hizmet eden bir hükümeti kurabileceğimize inanıyorum" dedi. 

Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan hükümeti kurma görevini aldıktan sonra basına açıklama yaptı. 

Ersin Tatar, bugün  UBP Parti Meclisi’ni toplayacaklarını ve hükümet kurma görüşmeleri için yetki alacağını belirtti. 

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Cumhurbaşkanı ile güzel bir görüşme yaptıklarını, görevi aldıklarını ve 15 gün içinde görüşmeler yapıp hükümeti kurmak için çalışacaklarını ifade eden Tatar, milletvekili sayısına göre partilerle sırasıyla görüşüp  en erken zamanda hükümeti kuracaklarını söyledi. 

Tatar, Kıbrıs  Türk Federe Devleti’nden itibaren bakıldığında 41. hükümeti kurma görevini aldığını ifade ederek, "41 kere maşallah" dedi ve 41. hükümeti kuracağını kaydetti. 

En hızlı şekilde çalışıp Kabinenin Cumhurbaşkanına sunulacağını ve Mecliste güven oyu alacakları hükümet programını hazırlayacaklarını ifade eden Tatar, özetle şunları söyledi: 

"En hızlı şekilde hükümeti kurmak için çalışacağız. 19 Mayıs geliyor, önemli bir haftada halkın refahı, mutlu olması için çalışacağız. Bu işi uzatmadan sorumluluk içinde hükümet kurulacak. Diğer partiler de sorumluluk içinde görüşmeleri sürdürsün kısa sürede hükümeti kuracak adımları atalım. Sıkıntı yaşamadan hükümet kurulacak, inanıyorum. Şimdiden kiminle anlaşacağız bilmiyorum ama sırayla görüşüp çalışacağız. Haftaya bu iş tamamlanır diye düşünüyorum. Parti Meclisi'nden bu gece yetkiyi alacağız ve en hızlı şekilde, en makul olan çalışan hizmet eden bir hükümeti kurabileceğimize inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
TatarEnHızlıHükümetÇALIŞACAĞIZHaberKıbrıs
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yorumcu 2019-05-14 15:20:09

Hakkınız olanı aldınız...

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Beğenmedim! (3)
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lanet olsun 2019-05-14 16:59:56

lanet olsun bu UBP ve UBP cilere
mahvettiler memleketi hala yetki verirler bunlara
memleketi fellah doldurdular..

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Misafir Avatar
Mandrezli 2019-05-14 18:30:05 @lanet olsun

Sonunda benimnan aynı düşünen biri! Yanındayım gardaş

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yalancılar 2019-05-14 21:37:37

BIR YALANCILAR GIDER BASKA YALANCILAR GELECEK DAHA IYI MI OLACAK BAKALIM BUNLAR NEYE ZAM YAPACAKLAR HEPSI YALANCI UBP ISTEDIGINI ALDI HEPSI ANLASMALI BUNLARIN

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