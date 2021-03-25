Tatar: "5+1 öncesi Rum provokasyonları arttı"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'ta Limasol'a bağlı "Episkopi" (Piskobu-Yalova) köyünde bulunan caminin duvar ve kapılarına kimliği belirsiz kişilerce Yunan ayaklanması öven sloganlar yazılmasıyla ilgili paylaşımda bulunarak, geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs konusu ile ilgili müzakere süreçleri öncesinde Rum provakasyonlarının gündeme geldiğini söyledi.

İşte Tatar'ın açıklaması:

Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs konusu ile ilgili müzakere süreçleri öncesinde Rum provakasyonları yine gündeme gelmiştir.

27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak olan gayrıresmi 5+BM toplantısına da sayılı günler kalırken, Rum provakasyonları yeniden yoğunluk kazandı. Güney Kıbrıs’ta bulunan camilerimiz ile dînî ve kutsal yerlerimiz saldırıya uğrarken dün de Yunan ayaklanmasının 200. Yıldönümünde Limasol’da bulunan camimizin duvarına “Bütün Türkler ölün” şeklinde ırkçı ve faşist sloganlar yazılmıştır. Bu olay Rum zihniyetini bir kez daha gözler önüne sererken, 1963-1974 döneminde de yüzlerce camimizin saldırıya uğrayıp yerle bir edildiğini de hatırlatmak gerekir. Rum yönetimi ile liderliğine önerimiz; bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, bunları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır. Temennimiz bu yöndedir.