Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çaydanlıktan uyuşturucu çıktı
Çaydanlıktan uyuşturucu çıktı
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kavgada bıçaklar çekildi
Kavgada bıçaklar çekildi
Dayakçı koca cezaevini boyladı
Dayakçı koca cezaevini boyladı

Tatar: "5+1 öncesi Rum provokasyonları arttı"

"Rum yönetimi ile liderliğine önerimiz; bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, bunları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır"

25 Mart 2021 Perşembe 21:23
57 Okunma
Tatar: "5+1 öncesi Rum provokasyonları arttı"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'ta Limasol'a bağlı "Episkopi" (Piskobu-Yalova) köyünde bulunan caminin duvar ve kapılarına kimliği belirsiz kişilerce Yunan ayaklanması öven sloganlar yazılmasıyla ilgili paylaşımda bulunarak, geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs konusu ile ilgili müzakere süreçleri öncesinde Rum provakasyonlarının gündeme geldiğini söyledi.

İşte Tatar'ın açıklaması:

Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs konusu ile ilgili müzakere süreçleri öncesinde Rum provakasyonları yine gündeme gelmiştir.

27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak olan gayrıresmi 5+BM toplantısına da sayılı günler kalırken, Rum provakasyonları yeniden yoğunluk kazandı. Güney Kıbrıs’ta bulunan camilerimiz ile dînî ve kutsal yerlerimiz saldırıya uğrarken dün de Yunan ayaklanmasının 200. Yıldönümünde Limasol’da bulunan camimizin duvarına “Bütün Türkler ölün” şeklinde ırkçı ve faşist sloganlar yazılmıştır. Bu olay Rum zihniyetini bir kez daha gözler önüne sererken, 1963-1974 döneminde de yüzlerce camimizin saldırıya uğrayıp yerle bir edildiğini de hatırlatmak gerekir. Rum yönetimi ile liderliğine önerimiz; bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, bunları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır. Temennimiz bu yöndedir.

Anahtar Kelimeler:
Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersin Taşer 76 yaşında hayatını kaybetti
Ersin Taşer 76 yaşında hayatını kaybetti
Kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği açıklandı
Kazada yaşamını yitiren kişinin kimliği açıklandı
Saner, Rum yönetimini saldırılar karşısında caydırıcı tavır almaya davet etti.
Saner, Rum yönetimini saldırılar karşısında caydırıcı tavır almaya davet etti.
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim