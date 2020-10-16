Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu bulundu
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu...
7 gün daha tutuklu kalacak
7 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu davasında karar verildi
Uyuşturucu davasında karar verildi
Evinde tabanca bulundu
Evinde tabanca bulundu
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan 8 yıl hapse mahkum edildi
Tecavüz sanığı Ahmet Burhan Ayan...

Tatar, Acil Durum Hastanesi'nde

Başbakan Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

16 Ekim 2020 Cuma 12:52
801 Okunma
Tatar, Acil Durum Hastanesi'nde

Başbakan Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Başbakan Tatar'a , Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik etti.

SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ, ACİL DURUM HASTANESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU:

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş'a ziyaretçi akını
Maraş'a ziyaretçi akını
Tatar : “Federasyon görüşmelerinde tuzaklar var"
Tatar : “Federasyon görüşmelerinde tuzaklar var"
Sağanak yağmur bekleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim