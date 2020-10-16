Başbakan Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Başbakan Tatar'a , Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik etti.

SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ, ACİL DURUM HASTANESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU: