Başbakan Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Başbakan Tatar'a , Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik etti.
SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ, ACİL DURUM HASTANESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU:
Başbakan Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Başbakan Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Başbakan Tatar'a , Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik etti.
SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ, ACİL DURUM HASTANESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU: