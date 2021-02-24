TATAR AVUSTURYA BÜYÜKELÇİSİ ZIEGLER’İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının vizyonunu Büyükelçiye aktararak, Kıbrıs Türk tarafı olarak 5+ BM gayriresmî toplantısına iyi niyet ve samimiyetle hazırlandıklarını ve bu anlayışla ortaya koydukları yeni fikirler doğrultusunda Kıbrıs’ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıya varmanın yolunun iki tarafın egemen eşitliği ve eşit statüleri zemininde bir iş birliği ilişkisinden geçtiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Avusturya Büyükelçisi Ziegler de, Kıbrıs konusunda görüş alışverişinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.