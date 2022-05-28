Tatar: Ben kimseye bağırmadım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantıda yaşanan gerginlik ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, protokolde başka konuşmacıların da olduğunu daha sonra başka bir programa yetişeceği için uyarıda bulunduğunu söyledi.

Toplantıda kimseye bağırmadığını ifade eden Tatar, Sanayi Odası toplantısı sonrasında katılacağı bir protokol olduğu için konuşmanın daha fazla uzamaması yönünde uyarı yaptığını çünkü başka konuşmacılarında söz alacağını belirtti.

Tatar, haberler yapılırken daha hassas yaklaşılarak olayların abartılmadan yansıtılması gerektiğini vurguladı.

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