Tatar: Bizim buradaki varlığımız ve güvenliğimiz Türkiye’nin garantisine bağlıdır

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sönmezliler Ocağı Yönetim Kurulu adına konuşan Adnan Işıman kabulde yaptığı konuşmada, “Özlediğimiz ve beklediğimiz kulvar değişikliğini hayata geçirdiniz” diyerek, elli yıldır savunulan federasyon tezinin sonuçsuz kaldığını ve en isabetli olan iki devletli çözüm modelini ortaya koymasından dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a destek verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “Sönmezliler Ocağı ile gönlümüz bir, kaderimiz bir, yolumuz bir, inancımız bir” dedi.

Bağrından şehitler çıkaran Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde, Sönmezliler Ocağı yakınlarının da şehit verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Sönmezliler Ocağı’na çok sayıda insanın hizmeti olduğunu söyledi.

“VAROLUŞ MÜCADELEMİZ KIBRIS’IN FETHİYLE BAŞLADI”

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin 1571’de Kıbrıs’ın fethi ile başladığını, bu yıl 1 Ağustos’da varoluş mücadelesinin 450. yılını kutlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki güvenliği ve stratejik açıdan Kıbrıs fethinin önemine değindi.

Davanın, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte müşterek olarak sürdürüldüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ın da geçmişte bunu dile getirdiğini söyleyerek, “Allah nasip etti ve şimdi biz de aynı şeyi söylemekteyiz. Başka şeylere odaklanarak hareket edenler, dar perspektiften bakıp büyük çerçeveyi göremiyor” dedi.

Belgelerle, muhataplarına Kıbrıs konusunu anlattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, son elli yılda yapılan görüşmelerde Rum tarafının anladığı federasyon ile Kıbrıs Türkünün anladığı federasyon arasında benzer bir taraf olmadığının görüldüğünü dile getirdi.

Annan Planı’nda Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen Rumların “hayır” dediğini, ama yine de AB’ye üye yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak AB’ye alınmasıyla Kıbrıs konusunun daha karmaşık hale geldiğini söyledi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşmasında, Yunanistan ve Türkiye’nin üye olmadığı herhangi bir uluslararası kuruluşa Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üye olamayacağı yönünde bir madde olduğuna” dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, buna rağmen Kıbrıs Rum tarafının AB’ye üye yapıldığını belirtti.

“BİZİM BURADAKİ VARLIĞIMIZ VE GÜVENLİĞİMİZ TÜRKİYE’NİN GARANTİSİNE BAĞLIDIR”

Crans Montana’da Türkiye’nin garantörlüğü gibi bir konuda kabul edilemez esneklikler gösterildiğini, Guterres çerçevesinin adada zaman içinde sıfır asker konusunu içerdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Bizim buradaki varlığımız ve güvenliğimiz Türkiye’nin garantisine bağlıdır” şeklinde konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin arkamızda olması memnuniyet verici” diyen Tatar, CHP Başkanı Kılıçdaroğlu’nun dünkü ziyaretine değinerek, Kılıçdaroğlu’nun da artık Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olması gerektiğini belirttiğini ifade etti.

“Biz bu siyasetimizden vazgeçmemeliyiz. Çünkü haklıyız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreterinin ve diğer dinleyenlerin Türk tarafına hak verdiğini, ancak bir anlaşma için iki tarafın da onayının olması gerektiğini söylediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, elli senedir mağdur olan ve her türlü ambargo, izolasyon ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalan tarafın Türk tarafı olduğunu ve büyük bir bedel ödendiğini kaydederek, karşı tarafın AB üyesi olarak her türlü imkanla kendini geliştirebildiğini ve KKTC’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle önemli başarılara imza attığını vurguladı.

“DEVLET ONURUYLA VAR OLABİLMEK BİR ERDEMDİR"

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımı gibi büyük projelerle KKTC’nin pandemi sonrasında refah seviyesinin artacağına inandığını söyledi. Kendi devletine sahip çıkarak, devlet onuruyla var olabilme erdeminin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; “İzlediğimiz siyasete destek verenlere ve milli davamızda yanımızda olan Sönmezliler Ocağı’na teşekkür ederim” dedi.