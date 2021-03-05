TATAR, BORELL İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı sarayında saat 14:30’da başlayan görüşmede, hellim ve aşı meselelerinin ele alınması bekleniyor.
Fontelles bu sabah Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadis ile de görüştü.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı sarayında saat 14:30’da başlayan görüşmede, hellim ve aşı meselelerinin ele alınması bekleniyor.
Fontelles bu sabah Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadis ile de görüştü.