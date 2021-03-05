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TATAR, BORELL İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi  Josep Borrell Fontelles’i kabul etti.

05 Mart 2021 Cuma 15:28
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TATAR, BORELL İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı sarayında saat 14:30’da başlayan görüşmede, hellim ve aşı meselelerinin ele alınması bekleniyor.

Fontelles bu sabah Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı  Nicos Anastasiadis ile de görüştü.

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