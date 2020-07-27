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Tatar'dan Şehit olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajı

Başbakan Ersin Tatar, Mersin'de, KKTC'ye gelecek olan askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 şehidimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:29
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Tatar'dan Şehit olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajı

Başbakan Ersin Tatar, Mersin'de, KKTC'ye gelecek olan askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 şehidimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

TATAR'IN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

Türkiye'nin Mut İlçesi yakınlarında bir askeri otobüsün devrilmesi sonucu vatani görevlerini yerine getirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek olan 5 Mehmetçiğimizin şehit olmasını 10 Mehmetçiğimizin de yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaslı aileleri ile milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun...

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarŞEHİT
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