TATAR: “DAVAMIZ, HEPİMİZİN DAVASIDIR. DAVAMIZ; KKTC’Yİ YAŞATMA DAVASIDIR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği, Lefkoşa bölgesindeki ilkokul, ortaokul, lise, üniversitelerden öğrencilerin, öğretmenlerin ve bazı dernek yetkililerinin katıldığı “Cumhuriyet Korteji” Cumhurbaşkanlığı bahçesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı selamladı.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.30’da oluşan kortejdeki öğrenci, öğretmen ve dernek temsilcilerini karşılayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katılımcıların 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Ellerinde bayraklarla yürüyen öğrenciler, Cumhurbaşkanı Tatar’a büyük ilgi gösterdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

“BAŞIMIZ DİK, ÖZGÜR, KENDİ KİMLİĞİMİZİ KORUYARAK VE TÜRK DÜNYASININ KOPMAZ BİR PARÇASI OLARAK GÜVEN İÇİNDE YAŞAMIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Etkinlikte yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci yılında, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerden öğrencileri Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyetimizin kurucusu Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle yad etti.

KKTC’nin büyük mücadele ve uğraşlar sonucu zorlu koşullarda kurulduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, atalarımızın verdiği mücadeleler sonucunda kurulan devletimizde başımız dik, özgür, kendi kimliğimizi koruyarak ve Türk dünyasının kopmaz bir parçası olarak güven içinde yaşamımızı sürdürdüğümüze vurgu yaptı.

“DAVAMIZ, HEPİMİZİN DAVASIDIR. DAVAMIZ; KKTC’Yİ YAŞATMA DAVASIDIR”

“Davamız, hepimizin davasıdır. Davamız; KKTC’yi yaşatma davasıdır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında öğrenci ve öğretmenlere duyduğu güvenin altını çizerek, gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının çok daha müreffeh bir yaşam süreceklerine ve öğrencilerin KKTC’ye sahip çıkacaklarına inanç belirtti.

“DÖNEM DÖNEM BAZI ZORLUKLAR YAŞANABİLİR LAKİN HEDEFTEN ŞAŞMAMAK GEREK”

Öğrencilerin maneviyatının ve milli ruhunun korunarak sağlıklı nesiller yetiştirmenin gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı, dönem dönem bazı zorluklar yaşanabileceğini lakin hedeften şaşmamak gerektiğini belirtti.

Dış güçlerden beslenen bazı odakların KKTC Cumhurbaşkanı olarak kendisini Rum Lider Anastasiadis’e şikâyet etme gafletine düştüğünü de ifade eden Cumhurbaşkanı, bu kişilere müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda yeni nesillerin güven içinde yetişeceklerine ve çok başarılı bireyler olarak devlete sahip çıkacaklarına olan inancını yineledi.

Törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Hala Sultan İlahiyat Koleji Tarih Öğretmeni Sıdıka Paşa günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinlikte ayrıca Şehit Ertuğrul İlkokulu Öğrencisi Eylül Hira Özel Tural, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Bayrağı’ adlı şiiri okudu. Hala Sultan İlahiyat Koleji Öğrencisi Furkan Nahırcı ‘15 Kasım’ isimli şiiri törende okurken, Osman Örek Meslek Lisesi Öğrencisi Ahmet Hekimoğlu ise ‘Özgürlük ve Barış’ isimli şiiri seslendirdi.