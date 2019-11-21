Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!

Tatar, Drift Şampiyonası'na katılacak olan 5 yabancı pilotu kabul etti

Başbakan Ersin Tatar Uluslararası KKTC Drift Şampiyonası katılacak pilotları kabul etti.

21 Kasım 2019 Perşembe 17:40
Tatar, Drift Şampiyonası'na katılacak olan 5 yabancı pilotu kabul etti

Başbakan Ersin Tatar Uluslararası KKTC Drift Şampiyonası 2019’a katılacak olan 5 yabancı pilotu kabul etti.

Başbakanlık’ta yer alan kabulde, NEU Drift Team pilotu ve KKTC eski Drift şampiyonu Enver Haskasap ile Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da hazır bulundu.

Tatar: "Bu tür organizasyonları KKTC’nin tanıtımı adına önemli"

Başbakan Ersin Tatar  bu tür organizasyonları KKTC’nin tanıtımı adına önemsediklerini söyleyerek, sporcuların KKTC’de bulundukları sürece iyi vakit geçirmeleri, keyifli anlar yaşamaları ve başarılı olmaları dileğinde bulundu.

Tatar, gençleri uyuşturucu ve diğer bağımlılıklardan koruma adına yaptığı çalışmalar ve katkılardan dolayı UMK’ya da teşekkür etti.

Karaokçu: "Başbakan Tatar’ı  yarışlarda izleyici olarak görmek isteriz"

Hasan Karaokçu yaptığı açıklamada önleme ve eğitim çalışmaları yanında bu tip sportif organizasyonlara da destek verdiklerini ifade ederek, iki gün sürecek yarışlar için Avrupa ve dünyanın en iyi pilotlarını Adaya getirdiklerini, Pazar günü Başbakan Tatar’ı da yarışlarda izleyici olarak görmek istediklerini kaydetti.

Haskasap: "KKTC’den sporcular organizasyonlara KKTC bayrağıyla katılma şansı yakaladı"

Enver Haskasap da 2013’ten bu yana KKTC’de yapılan drift sporunun bugün 45-50 civarında sporcu sayısına, takımlara ulaşarak sponsorların da ilgisini çektiğini ve KKTC’den sporcuların ülke dışındaki organizasyonlara KKTC bayrağıyla katılma şansı yakaladığını ifade etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Drift ŞampiyonasıTatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MTG Başbakan Tatar’ı ağırladı
MTG Başbakan Tatar’ı ağırladı
Sağlık Bakanlığı diş hekimlerini kutladı
Sağlık Bakanlığı diş hekimlerini kutladı
Yarın birçok bölgeye 6 saat elektrik verilemeyecek
Yarın birçok bölgeye 6 saat elektrik verilemeyecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim