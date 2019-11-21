Tatar, Drift Şampiyonası'na katılacak olan 5 yabancı pilotu kabul etti

Başbakan Ersin Tatar Uluslararası KKTC Drift Şampiyonası 2019’a katılacak olan 5 yabancı pilotu kabul etti.

Başbakanlık’ta yer alan kabulde, NEU Drift Team pilotu ve KKTC eski Drift şampiyonu Enver Haskasap ile Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da hazır bulundu.

Tatar: "Bu tür organizasyonları KKTC’nin tanıtımı adına önemli"

Başbakan Ersin Tatar bu tür organizasyonları KKTC’nin tanıtımı adına önemsediklerini söyleyerek, sporcuların KKTC’de bulundukları sürece iyi vakit geçirmeleri, keyifli anlar yaşamaları ve başarılı olmaları dileğinde bulundu.

Tatar, gençleri uyuşturucu ve diğer bağımlılıklardan koruma adına yaptığı çalışmalar ve katkılardan dolayı UMK’ya da teşekkür etti.

Karaokçu: "Başbakan Tatar’ı yarışlarda izleyici olarak görmek isteriz"

Hasan Karaokçu yaptığı açıklamada önleme ve eğitim çalışmaları yanında bu tip sportif organizasyonlara da destek verdiklerini ifade ederek, iki gün sürecek yarışlar için Avrupa ve dünyanın en iyi pilotlarını Adaya getirdiklerini, Pazar günü Başbakan Tatar’ı da yarışlarda izleyici olarak görmek istediklerini kaydetti.

Haskasap: "KKTC’den sporcular organizasyonlara KKTC bayrağıyla katılma şansı yakaladı"

Enver Haskasap da 2013’ten bu yana KKTC’de yapılan drift sporunun bugün 45-50 civarında sporcu sayısına, takımlara ulaşarak sponsorların da ilgisini çektiğini ve KKTC’den sporcuların ülke dışındaki organizasyonlara KKTC bayrağıyla katılma şansı yakaladığını ifade etti.