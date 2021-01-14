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Tatar: “Eğer bir anlaşma olacaksa..."

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sabah yaptığı Lefke ziyareti çerçevesinde Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaret ederek bir grup akademisyenle Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

14 Ocak 2021 Perşembe 16:37
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Tatar: “Eğer bir anlaşma olacaksa..."

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sabah yaptığı Lefke ziyareti çerçevesinde Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaret ederek bir grup akademisyenle Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan servis edilen habere göre Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversiteyi ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, pandemi nedeniyle yükseköğretimde yaşanan sıkıntılar olduğunu, ancak KKTC’de üniversite eğitimini sürdüren ve şu anda Adada olan yabancı uyruklu öğrencilerin KKTC’yi güvenli bulduklarını, vaka sayılarının diğer birçok ülkeye göre kontrol altında olduğunu belirtti.

Zaman içinde yurtdışından gelen tüm öğrencilerin de geri döneceklerine inandığını belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti YÖK Başkanı ile de bu konularda görüşmeler yaptığını dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, bu sıkıntıların aşının bulunması ile en erken zamanda son bulması temennisinde bulundu.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin bölgeye önemli katkılar yaptığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Maliye Bakanlığı döneminde üniversitenin yaşadığı ciddi sıkıntıların aşılmasında verdikleri destek, Türkiye ile iş birliği içinde yapılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalar neticesinde, üniversitenin geliştiğini ve öğrenci sayısının arttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm üniversite camiasına çalışmaları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası, Doğu Akdeniz’deki duruşla, dünyaya verdiğimiz mesajlarla, sağlık altyapısıyla ve yapılan yatırımlarla üniversitelerin güçleneceği ve ülkeye daha fazla öğrenci çekilebileceği inancını yineledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, akademisyenlerle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, adada adil, kalıcı ve sürüdürülebilir bir anlaşmaya varılmasının ancak egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devlet modeli ile ulaşılabileceğinin altını çizerek BM’nin de bu süreçte rolünün arabuluculuk olduğunu ve bunu bizzat kendilerinin de dile getirdiğini ifade etti.

Tatar, uzun yıllardır bir anlaşma için tarafların birçok kez müzakere masasına oturduğunu, Crans Montana’da çöken görüşme süreci ile de federasyon temelinde bir anlaşmaya varılmasının artık mümkün olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Maraş konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının çok önemli bir adım olduğunu belirterek bölgenin ekonomiye kazandırılmasının önemine işaret etti.

Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki doğal gaz ve hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımının önemine dikkat çekerek, KKTC’nin bölgede daha da güçlendiğini ve Türkiye’nin her alanda KKTC’ye destek olduğunu belirtti.

Denizlerdeki doğal zenginliklerin de vatanın bir parçası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi Vatan’ın Türkiye ve KKTC için önemine vurgu yaptı ve eğer bir anlaşma olacaksa bunun kazan-kazan temelinde gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Mehmet Ali Yükselen ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Maliye Bakanlığı döneminde ve sonrasında üniversite için vermiş olduğu desteğin önemine işaret ederek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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