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Tatar, Ergan Dağı'nda Türk Dünyası Ateşini yaktı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erzincan’da, adada kalıcı bir çözümün ancak egemen eşitlik temelinde olabileceğini vurguladı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 09:37
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Tatar, Ergan Dağı'nda Türk Dünyası Ateşini yaktı



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu'nda Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu kapsamında düzenlenen "2023'e Doğru Türkiye ve Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu konferansa katıldı, daha sonra Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili ve Türk Devletler Teşkilatı(TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte Erzincan Belediyesi Aşevi’nde Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki çabalarının, hem hakkın ve hukukun korunması hem de Kıbrıs'ın güvenliği için hayati önemi bulunduğunu, yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin iş birliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir antlaşmanın olabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs davası milletimize mâl olmuş bir meseledir. Rumlar, 'Türkiye Cumhuriyeti garantör ülke değil. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası’nın kurucu bir ortağı değil' şeklindeki anlayışlarıyla Kıbrıs'taki istikrarsızlığın yegâne sorumlularıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hep, 'Kıbrıs'ta eğer adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm olacaksa egemen eşitlik temelinde olması gerekmektedir' demiştir. Bu siyaseti sonuna kadar götürmenin kararlılığı içerisindeyiz" dedi.

Tatar, Kıbrıs Türkü olarak her zaman kendilerini Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak gördüklerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına karşı olduğunu, Kıbrıs Adası’nın Türk milleti için her zaman önemli olduğunu belirtti.

Kıbrıs'taki mücadeleyi hep Türkiye Cumhuriyeti ile mukavemetçi bir ruhla devam ettirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Barış Harekâtı’nda sizin adaya çıkmanızla cumhuriyetin temelleri atılmış oldu. Daha sonra 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. O günden bugüne yıllardır Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığını, özgürlüğünü ve egemenliğini bütün dünyaya, Anavatan’ı Türkiye'nin desteğiyle duyurmaya ve haykırmaya devam ediyor” dedi.

Kıbrıs gazilerine gösterdikleri fedakârlık ve kahramanlık için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman onların yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar daha sonra, Ergan Dağı'nda Türk Dünyası Ateşini yaktı.

Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletler Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, TDT Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, eski millî savunma bakanı Vecdi Gönül, Erzincan valisi, Erzincan belediye başkanı ve TDT genel sekreter yardımcıları da katıldı.

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