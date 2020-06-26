Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa bölgesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Başbakan Tatar ve beraberindekiler ilk olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek incelemelerde bulundu.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hastanedeki gelişmeler ve açılan PCR Labaratuvarı hakkında Başbakan Tatar’a bilgi verdi.

Başbakan Ersin Tatar ziyarette yaptığı açıklamada, pandemi dönemi Gazimağusa Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının olağanüstü gayret gösterdiğini belirterek, teşekkür etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde oluşturulan PCR labaratuvarı sayesinde testlerin burada da yapılmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Tatar, hastanenin altyapısının geliştirildiğine vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, sağlık sisteminin standartının geliştirilmesi için hükümetin kendisine düşen görevi en iyi şekilde yapmakta olduğunu ifade ederek, pandemi sonrası altyapıda önemli gelişmeler meydana geldiğini kaydetti.

Kurulan PCR laboratuvarında inceleme bulunan ve bilgi alan Tatar, 1 Temmuz’dan sonra yolcu sayısının altyapı düşünülerek belirleneceğini söyledi.

Başbakan Tatar, sağlığın herşeyden önce geldiğini vurgulayarak, bu zorlu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin Karpaz’dan tüm Gazimağusa bölgesine kadar hizmet verdiğini hatırlatan Tatar, hastanenin önemine vurgu yaptı.

Sağlık alanında yapılan yatırımlara ve hayata geçirilecek olan 3 yeni hastane projelerine de işaret eden Başbakan, hükümetin her zaman sağlığa çok önem verdiğini ve bundan sonra da böyle olacağını vurguladı.

Tatar, Pandemi döneminde hükümetin aldığı yerinde kararlar, halkın duyarlılığı ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla başarıyla atlatıldığını,açılım sürecinin de kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, 1 Temmuz’dan itibaren alınan tedbirlerle ülkeye turist ve öğrencilerin giriş yapacağını hatırlattı.

Sağlık çalışanlarınınn sorunlarını da dinleyen Başbakan, hastane ziyaretinin ardından Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’ne geçti.

Başbakan Tatar ve beraberindekiler burada Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürü Hasan Curcioğlu karşıladı .

Yapılan görüşmede Serbest Liman hakkında bilgi veren Curcioğlu, pandemi döneminde de bölgenin kesintisiz çalışarak ekonomiye katkı sağladığın işaret etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, serbest bölgenin önemine vurgu yaparak, serbest bölgenin işlevinin artırılması yönünde yürütülen çalışmalara değindi.

Başbakan Ersin Tatar da, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi’nin ülke ekonomisi acısından önemine vurgu yaparak, izolasyonlara rağmen burada KKTC’ninuluslarrası bağlantılarının gerçekleştirildiğini söyledi.