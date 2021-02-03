Tatar: Guterres Kıbrıslı Türklere haksızlık yapıldığını itiraf etti!

5+BM gayri resmi konferansta Kıbrıs tarafının tutumunun “Egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devlet” olacağının altını çizen Tatar, yıllardır süren temaslara atıfta bulunarak Güney Kıbrıs’ta zihniyet değişikliğinin olmadığını kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın zihniyetinin federal bir temelde anlaşma ile hakimiyetini zaman içinde kuzeye yaymak olduğunu anlatan Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıslı Türklere haksızlık yapıldığını itiraf etti.

Annan Planı’nda Kıbrıslı Türklerin “evet” dediğini hatırlatan Güney Kıbrıs’ın “hayır” demesine rağmen AB’ye girdiğini anlattı. Tatar, geçtiğimiz günlerde BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptıkları görüşmede, Guterres’in Kıbrıslı Türklere haksızlık yapıldığını itiraf ettiğini söyledi.