TATAR: “KKTC’NİN VARLIĞI SON DERECE ÖNEMLİ BİR UNSUR HALİNE GELDİ”

Başbakan Ersin Tatar, “KKTC’nin varlığının sadece Kıbrıs Türkleri’nin geleceği için değil, Türkiye’nin bölgedeki etkinliği için de son derece önemli bir unsur haline geldiğini” kaydetti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de faaliyet gösteren Halk TV canlı yayınına katılan Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs ve bölgesel gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

“Doğu Akdeniz’deki gerilimin KKTC’ye etkilerinin” sorulmasını üzerine Tatar, Türkiye’nin bölgedeki haklarını savunmakta kararlı duruşunu, yürekten desteklediklerini söyledi.

Türkiye’nin Akdeniz’e kıyısı dikkate alındığında, hakkını tartışmamın “abesle iştigal” olduğunu vurgulayan Tatar, “Türkiye’nin burnunun dibinde küçücük Meis Adası üzerinden bir takım oyunlar oynanmak isteniyor Türkiye ile birlikte KKTC olarak bizler de Mavi Vatan dediğimiz noktada haklarımızı savunmakta kararlıyız” dedi.

Türk—Yunan dengesi açısından Kıbrıs’ın önemine vurgu yapan Tatar, “Hakkımızı aramak, Türkiye ile anlaşma yapmak bizim hakkımızdır. Tanınma ile de alakası yoktur. KKTC son gelişmelere bakılırsa, çok önemli hale gelmiştir. Denge KKTC lehine dönmektedir. KKTCye daha çok sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

ABD’nin Rumlara silah ambargosunun kaldırmasını “seçim hamlesi” olarak niteleyen Tatar, Rumların ekonomisinin şu anda ABD’den silah almaya yeterli olmadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı’nın, Rus Dışişleri Bakanı’ndan sonra Kıbrıs ziyaretinin bölgedeki gelişmelerin önemini gösterdiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs’ın her zaman süper güçlerin odak noktası olduğunu söyledi. Tatar, Pompeo’nun ziyaretinden çok bir sonuç beklemediğini kaydetti.

Kıbrıs’ta barış ve huzurun devam etmesi için Kıbrıs’ta iki devlet gerçeğini herkesin kabul etmesi gerektiğini belirten Tatar, çözüm çekli ne olursa olsun Kıbrıslı Türklerin kendi devletinde hayatını devam ettirmesinin, Türkiye için de kritik öneme sahip olacağını vurguladı.

Kıbrıs’ta federal çözüm umutlarının neredeyse tükendiğini belirten Tatar, yeni bir gelecek hazırlamanın görevleri olduğunu söyledi.

Egemen eşitlik temelinde bir çözüm vurgusu yapan Tatar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeyeceklerini ekledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Tatar, adayları herkesin tanıdığını, herkesin, adayların potansiyelini iyi bildiğini, kendisinin yıllarca ülkesi için çalıştığını, UBP’nin gücü ile daha müreffeh ve Türkiye ile iyi ilişkiler içinde Kıbrıs Türkleri için yeni bir gelecek hazırlayabileceklerini vurguladı.

Pandemi ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Tatar, yeni kararlarla yaygınlaşmayı önlemek için çalıştıklarını ifade etti.

TC—KKTC ilişkileri açısından pandemi hastanesi ve su hattının tamiri konusunda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Tatar, Türkiye’nin gücünü yanlarında hissetmenin gelecek için de önemli olacağını söyledi.

Tatar, soru üzerine Kapalı Maraş’ın yakında açılması konusunda geniş mutabakat olduğunu, açılmasının çok uzak olmadığını, proaktif siyaset gereği bu hamleyi yaptıklarını sözlerine ekledi.