Tatar - Kurum görüşmesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 15.30’da gerçekleştirildi.
Burada yaptığı konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım tarihinde yapacağı ziyaretin anlam ve önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu dönemde Anavatan Türkiye’yle olan ilişkilerimizin yoğunlaşması ve iş birliğiyle KKTC’nin çok daha iyi bir noktaya taşınması için yapacağımız çalışmalar oldukça önemlidir” dedi.
Türkiye’de çevre ve şehircilik alanında ortaya konan başarıların da konuşmasında altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ta yaşanan gelişmelerin hayırlara vesile olmasını diledi. KKTC’nin gelişmekte ve kalkınmakta olan bir ülke olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin siyasi ve bürokratlarının tecrübelerinden yararlanılmasının taşıdığı öneme dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin çok daha iyi günlere ulaşacağına inanç belirterek Kıbrıslı Türklerin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın 46 yıl sonra insanlığa açılmasının turizm ve ekonomik açıdan yaratacağı katkıya vurgu yaptı.
Türkiye Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar’a yeni görevinde başarılar dileyerek KKTC’nin bundan böyle daha güçlü olacağına inanç belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyareti öncesi Maraş’ı ziyaret ettiğini dile getiren Kurum, Maraş’ın açılmasıyla birlikte yapılacak düzenlemelerle Maraş’ın özgürlüğünün perçinleneceğini vurguladı.
Kıbrıs Türklerinin 50 yıllık varoluş mücadelesinde Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında yer aldığını belirten Kurum, Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin Türkiye’nin de katkılarıyla artarak devam edeceğini söyledi. Kurum, konuşmasının sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Tatar’a selam ve hürmetlerini iletti.