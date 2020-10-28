Tatar - Kurum görüşmesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 15.30’da gerçekleştirildi.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım tarihinde yapacağı ziyaretin anlam ve önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu dönemde Anavatan Türkiye’yle olan ilişkilerimizin yoğunlaşması ve iş birliğiyle KKTC’nin çok daha iyi bir noktaya taşınması için yapacağımız çalışmalar oldukça önemlidir” dedi.