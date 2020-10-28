Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik

Tatar - Kurum görüşmesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

28 Ekim 2020 Çarşamba 16:47
690 Okunma
Tatar - Kurum görüşmesi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 15.30’da gerçekleştirildi.
Burada yaptığı konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım tarihinde yapacağı ziyaretin anlam ve önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu dönemde Anavatan Türkiye’yle olan ilişkilerimizin yoğunlaşması ve iş birliğiyle KKTC’nin çok daha iyi bir noktaya taşınması için yapacağımız çalışmalar oldukça önemlidir” dedi.
Türkiye’de çevre ve şehircilik alanında ortaya konan başarıların da konuşmasında altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ta yaşanan gelişmelerin hayırlara vesile olmasını diledi. KKTC’nin gelişmekte ve kalkınmakta olan bir ülke olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin siyasi ve bürokratlarının tecrübelerinden yararlanılmasının taşıdığı öneme dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin çok daha iyi günlere ulaşacağına inanç belirterek Kıbrıslı Türklerin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın 46 yıl sonra insanlığa açılmasının turizm ve ekonomik açıdan yaratacağı katkıya vurgu yaptı.
Türkiye Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar’a yeni görevinde başarılar dileyerek KKTC’nin bundan böyle daha güçlü olacağına inanç belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyareti öncesi Maraş’ı ziyaret ettiğini dile getiren Kurum, Maraş’ın açılmasıyla birlikte yapılacak düzenlemelerle Maraş’ın özgürlüğünün perçinleneceğini vurguladı.
Kıbrıs Türklerinin 50 yıllık varoluş mücadelesinde Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında yer aldığını belirten Kurum, Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin Türkiye’nin de katkılarıyla artarak devam edeceğini söyledi. Kurum, konuşmasının sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Tatar’a selam ve hürmetlerini iletti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Tatar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
‘Görmezden gelindiğimiz bir dönemdeyiz’
‘Görmezden gelindiğimiz bir dönemdeyiz’
Kazada 2 kişinin ölümüne sebep olmaktan yargılandı, 5 yıl hapse mahkum edildi
Kazada 2 kişinin ölümüne sebep olmaktan yargılandı, 5 yıl hapse mahkum edildi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim