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Tatar, Özersay’a yapılan saldırıyı kınadı

Tatar, Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a yapılan saldırıyı kınadı

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:29
Tatar, Özersay’a yapılan saldırıyı kınadı

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a yapılan saldırıyı kınadı.

Tatar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ a Bostancı’da yapılan saldırıyı kınıyorum. Kimsenin KKTC’nin her hangi bir ferdine, bir Bakan’a, Parti Başkanı’na saldırma hakkı yoktur. Özersay ve partisine şahsım ve partim adına geçmiş olsun diyor, yetkilileri yasal gereğini yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
UBP Genel Başkanı TatarKudret ÖzersaySaldırıKınamaHaberGündemKıbrıs
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Flirt 2019-02-16 11:40:14

Flirt

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